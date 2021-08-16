Министр обороны Азербайджана отправился в Турцию для участия в оборонной выставке IDEF - 2021

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в понедельник отправился с визитом в Турцию, сообщает ведомство.

По данным Минобороны, Гасанов посещает Турцию по приглашению министра обороны этой страны Хулусу Акара с целью участия в Международной оборонной выставке IDEF - 2021 в Стамбуле.

"В рамках визита глава Минобороны Азербайджана проведет ряд встреч", - подчеркивает ведомство.

Э.Шафиев