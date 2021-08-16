Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0046 RUR   0.0232 GBR   2.3556 TRY   0.1995

Цена на нефть

13.08 $/bbl   WTI 68.44 -0.65 Brent 70.59 -0.72

Погода в Баку

  ночь день

Оборона 16.08.2021 12:11

Министр обороны Азербайджана отправился в Турцию для участия в оборонной выставке IDEF - 2021

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в понедельник отправился с визитом в Турцию, сообщает ведомство.

По данным Минобороны, Гасанов посещает Турцию по приглашению министра обороны этой страны Хулусу Акара с целью участия в Международной оборонной выставке IDEF - 2021 в Стамбуле.

"В рамках визита глава Минобороны Азербайджана проведет ряд встреч", - подчеркивает ведомство.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, МИНОБОРОНЫ, ВИЗИТ


Похожие новости


В Турцию через территорию Грузии вошли 40 пожарных машин и 162 сотрудника МЧС Азербайджана - Чавушоглу Россия поддерживает контакты с Баку и Анкарой с целью сохранения стабильности в регионе - Песков Парламенты Азербайджана, Турции и Пакистана подписали Бакинскую декларацию В Баку стартовали азербайджано-турецкие военные учения с боевой стрельбой Песков о возможности размещения турецкой военной базы в Азербайджане В Азербайджане планируется наладить производство продукции оборонпрома Турции - Эрдоган

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]