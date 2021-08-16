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Талибы взяли власть в Афганистане надолго - бывший генсек ОДКБ

Запрещенная в РФ организация "Талибан" пришла к власти в Афганистане на длительный срок, считает бывший генеральный секретарь ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности) Николай Бордюжа.

"Талибы берут власть, я так понимаю, они берут её надолго. Потому что это уже не первые ученики такого сектантского плана организации, а это политическая сила, которая вышла уже на мировую арену. Это субъект внешней политики многих государств", - сказал Бордюжа в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

По его словам, консолидация усилий Китая, Ирана и РФ, а также государств центральноазиатского региона, должна быть направлена на то, чтобы выстроить добрососедские отношения с Афганистаном.

"Военной экспансии я не ожидаю, но идеологическая экспансия со стороны талибов, да и других террористических организаций, в том числе ИГИЛ, которая находится на территории Афганистана <...> Эта экспансия будет осуществляться и ей надо противодействовать", - сказал Бордюжа.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]