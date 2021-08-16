Грузинская желдорога в I полугодии снизила чистый убыток вдвое

ОАО "Грузинская железная дорога" (ГЖД) в январе-июне 2021 года получило чистый убыток в размере 32 млн лари ($10,2 млн по текущему курсу - ИФ), что в 2 раза меньше, чем за аналогичный период 20209 года, говорится в финансовой отчетности компании по МСФО.
Доходы ГЖД увеличились на 13,2% - до 277,6 млн лари, в том числе от операционной деятельности было получено 93,2 млн лари (рост на 28,4%).
Суммарные активы компании на 1 июля текущего года составили 2 млрд 187,3 млн лари - на 6,8% меньше, чем на начало года. Обязательства за первое полугодие снизились на 6,5% - до 1 млрд 860,1 млн лари, собственный капитал уменьшился на 8,9%, до 327,3 млн лари.
Как сообщалось, в январе-июне 2021 года по Грузинской железной дороге было перевезено 6 млн 12,7 тыс. тонн грузов, что на 10,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Грузинская железная дорога является составной частью транспортного коридора "Восток-Запад". Эксплуатационная длина железнодорожных путей составляет 1 тыс. 324 км. В системе 45 тоннелей, 1 тыс. 714 мостов, паромные переправы с Россией и Украиной.
100%-ный госпакет акций ОАО "Грузинская железная дорога" внесен в принадлежащий государству АО "Партнерский фонд", который имеет право выводить находящиеся в его собственности активы на международные биржи.
Официальный курс на 16 августа - 3,1238 лари/$1.
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