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Транспорт и связь 16.08.2021 13:48

Грузинская желдорога в I полугодии снизила чистый убыток вдвое

ОАО "Грузинская железная дорога" (ГЖД) в январе-июне 2021 года получило чистый убыток в размере 32 млн лари ($10,2 млн по текущему курсу - ИФ), что в 2 раза меньше, чем за аналогичный период 20209 года, говорится в финансовой отчетности компании по МСФО.

Доходы ГЖД увеличились на 13,2% - до 277,6 млн лари, в том числе от операционной деятельности было получено 93,2 млн лари (рост на 28,4%).

Суммарные активы компании на 1 июля текущего года составили 2 млрд 187,3 млн лари - на 6,8% меньше, чем на начало года. Обязательства за первое полугодие снизились на 6,5% - до 1 млрд 860,1 млн лари, собственный капитал уменьшился на 8,9%, до 327,3 млн лари.

Как сообщалось, в январе-июне 2021 года по Грузинской железной дороге было перевезено 6 млн 12,7 тыс. тонн грузов, что на 10,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Грузинская железная дорога является составной частью транспортного коридора "Восток-Запад". Эксплуатационная длина железнодорожных путей составляет 1 тыс. 324 км. В системе 45 тоннелей, 1 тыс. 714 мостов, паромные переправы с Россией и Украиной.

100%-ный госпакет акций ОАО "Грузинская железная дорога" внесен в принадлежащий государству АО "Партнерский фонд", который имеет право выводить находящиеся в его собственности активы на международные биржи.

Официальный курс на 16 августа - 3,1238 лари/$1.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ЖЕЛДОРОГА, УБЫТОК, МСФО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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