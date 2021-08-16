Главы МИД Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Мевлут Чавушоглу в понедельник обсудили в телефонном разговоре двустороннюю повестку и региональные процессы, в том числе совместную деятельность азербайджанских и турецких миротворцев в Афганистане.

"В ходе телефонного разговора министры обсудили совместную деятельность турецких и азербайджанских миротворцев в Афганистане, текущее состояние миссии", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Министры также обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе и повестке двустороннего сотрудничества.

Как сообщалось ранее, миротворческое подразделение азербайджанской армии, состоящее из 120 человек, вместе с ВС Турции продолжает свою миссию по обеспечению безопасности международного аэропорта Кабула в Афганистане.

Э.Шафиев