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Внешняя политика 16.08.2021 13:40

Главы МИД Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Мевлут Чавушоглу в понедельник обсудили в телефонном разговоре двустороннюю повестку и региональные процессы, в том числе совместную деятельность азербайджанских и турецких миротворцев в Афганистане. "В ходе телефонного разговора министры обсудили совместную деятельность турецких и азербайджанских миротворцев в Афганистане, текущее состояние миссии", - говорится в сообщении МИД Азербайджана. Министры также обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе и повестке двустороннего сотрудничества. Как сообщалось ранее, миротворческое подразделение азербайджанской армии, состоящее из 120 человек, вместе с ВС Турции продолжает свою миссию по обеспечению безопасности международного аэропорта Кабула в Афганистане. Э.Шафиев

Главы МИД Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Мевлут Чавушоглу в понедельник обсудили в телефонном разговоре двустороннюю повестку и региональные процессы, в том числе совместную деятельность азербайджанских и турецких миротворцев в Афганистане.

"В ходе телефонного разговора министры обсудили совместную деятельность турецких и азербайджанских миротворцев в Афганистане, текущее состояние миссии", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Министры также обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе и повестке двустороннего сотрудничества.

Как сообщалось ранее, миротворческое подразделение азербайджанской армии, состоящее из 120 человек, вместе с ВС Турции продолжает свою миссию по обеспечению безопасности международного аэропорта Кабула в Афганистане.

Э.Шафиев

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Тэги: БАЙРАМОВ, ЧАВУШОГЛУ, РАЗГОВОР


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]