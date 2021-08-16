Главы МИД Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Мевлут Чавушоглу в понедельник обсудили в телефонном разговоре двустороннюю повестку и региональные процессы, в том числе совместную деятельность азербайджанских и турецких миротворцев в Афганистане.
"В ходе телефонного разговора министры обсудили совместную деятельность турецких и азербайджанских миротворцев в Афганистане, текущее состояние миссии", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.
Министры также обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе и повестке двустороннего сотрудничества.
Как сообщалось ранее, миротворческое подразделение азербайджанской армии, состоящее из 120 человек, вместе с ВС Турции продолжает свою миссию по обеспечению безопасности международного аэропорта Кабула в Афганистане.
Э.Шафиев
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