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Транспорт и связь 16.08.2021 13:46

В Азербайджан в январе-июле импортированы легковушки стоимостью $414 млн

Импорт автотранспортных средств в Азербайджан в январе-июле 2021 года составил 47,374 тыс. единицы общей стоимостью $474 млн 615,4 тыс. (рост на 39,2%), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года число импортируемых автомобилей увеличилось на 70,4%.

По данным ГТК, наибольшее число ввезенных в республику за отчетный период автотранспортных средств пришлось на легковые автомобили и прочие моторные транспортные средства для перевозки пассажиров - 44,048 тыс. (рост на 69,4%) стоимостью $413 млн 718,9 тыс. (рост на 40,4%). В том числе, завезено 44 электрокаров на $1 млн 533,01 тыс. и 5,879 тыс. единиц гибридных автомобилей на сумму $36 млн 389,74 тыс.

Кроме этого, в Азербайджан импортировано 3,198 тыс. единиц (рост на 98%) на $47 млн 882,96 тыс. моторных транспортных средств, предназначенных для грузоперевозок, 64 единиц моторных транспортных средств спецназначения (спад на 36%) на $7 млн 961,86 тыс.

Также за отчетный период в республику ввезено 64 единиц моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 или более человек (спад на 16,9%) на $5 млн 51,68 тыс.

Импорт автотранспортных средств в Азербайджан в 2020 году составил 53,729 тыс. единиц на общую сумму $647 млн 596,79 тыс.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ГТК, АВТОМОБИЛИ, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]