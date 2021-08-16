В Азербайджан в январе-июле импортированы легковушки стоимостью $414 млн

Импорт автотранспортных средств в Азербайджан в январе-июле 2021 года составил 47,374 тыс. единицы общей стоимостью $474 млн 615,4 тыс. (рост на 39,2%), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года число импортируемых автомобилей увеличилось на 70,4%.

По данным ГТК, наибольшее число ввезенных в республику за отчетный период автотранспортных средств пришлось на легковые автомобили и прочие моторные транспортные средства для перевозки пассажиров - 44,048 тыс. (рост на 69,4%) стоимостью $413 млн 718,9 тыс. (рост на 40,4%). В том числе, завезено 44 электрокаров на $1 млн 533,01 тыс. и 5,879 тыс. единиц гибридных автомобилей на сумму $36 млн 389,74 тыс.

Кроме этого, в Азербайджан импортировано 3,198 тыс. единиц (рост на 98%) на $47 млн 882,96 тыс. моторных транспортных средств, предназначенных для грузоперевозок, 64 единиц моторных транспортных средств спецназначения (спад на 36%) на $7 млн 961,86 тыс.

Также за отчетный период в республику ввезено 64 единиц моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 или более человек (спад на 16,9%) на $5 млн 51,68 тыс.

Импорт автотранспортных средств в Азербайджан в 2020 году составил 53,729 тыс. единиц на общую сумму $647 млн 596,79 тыс.

Б.Рустамбеков