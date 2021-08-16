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Дальнее зарубежье 16.08.2021 15:20

Правительство ФРГ считает, что ситуация в Афганистане развивается по плачевному сценарию

В правительстве ФРГ считают "плачевным" развитие ситуации в Афганистане, заявил официальный представитель правительства Штеффен Зайберт.

"Это плачевное развитие событий", - сказал он журналистам в Берлине в понедельник.

По его словам, ФРГ видит сейчас свою основную задачу в Кабуле в том, чтобы обеспечить безопасность сотрудников немецкого посольства в Афганистане и помочь немецким гражданам покинуть страну.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, АФГАНИСТАН, СОБЫТИЯ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]