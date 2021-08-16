Правительство ФРГ считает, что ситуация в Афганистане развивается по плачевному сценарию

В правительстве ФРГ считают "плачевным" развитие ситуации в Афганистане, заявил официальный представитель правительства Штеффен Зайберт.

"Это плачевное развитие событий", - сказал он журналистам в Берлине в понедельник.

По его словам, ФРГ видит сейчас свою основную задачу в Кабуле в том, чтобы обеспечить безопасность сотрудников немецкого посольства в Афганистане и помочь немецким гражданам покинуть страну.