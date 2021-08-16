Поражение американцев в Афганистане станет шансом для восстановления мира в этой стране, считает президент Ирана

Уход военных США из Афганистана можно превратить в возможность для установления прочного мира в этой стране, заявил в понедельник президент Ирана Ибрахим Раиси.

"Военное поражение и уход США из Афганистана следует превратить в возможность восстановить жизнь, безопасность и длительный мир в стране", - приводит слова президента агентство "Мехр".

При этом он пообещал, что Иран сделает все возможное для достижения стабильности с соседним с ним Афганистаном, и призвал все группы афганского общества выработать соглашение.

"Иран, серьезно следящий за развитием событий в этой стране, привержен дружественным отношениям с Афганистаном", - заверил президент.

Силы движения "Талибан", вошедшие в воскресенье в Кабул и занявшие президентскую резиденцию, заявили, что освободили Афганистан и считают войну, которую они вели, завершенной.