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Регион 16.08.2021 15:33

Поражение американцев в Афганистане станет шансом для восстановления мира в этой стране, считает президент Ирана

Уход военных США из Афганистана можно превратить в возможность для установления прочного мира в этой стране, заявил в понедельник президент Ирана Ибрахим Раиси.

"Военное поражение и уход США из Афганистана следует превратить в возможность восстановить жизнь, безопасность и длительный мир в стране", - приводит слова президента агентство "Мехр".

При этом он пообещал, что Иран сделает все возможное для достижения стабильности с соседним с ним Афганистаном, и призвал все группы афганского общества выработать соглашение.

"Иран, серьезно следящий за развитием событий в этой стране, привержен дружественным отношениям с Афганистаном", - заверил президент.

Силы движения "Талибан", вошедшие в воскресенье в Кабул и занявшие президентскую резиденцию, заявили, что освободили Афганистан и считают войну, которую они вели, завершенной.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, АФГАНИСТАН, СИТУАЦИЯ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]