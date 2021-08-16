Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле за 7 месяцев увеличилось почти в 1,6 раза

Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в январе-июле 2021 года составило $5 млрд 95 млн 570,44 тыс., что на 57,7% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

Согласно данным ГТК, за 7 месяцев 2021 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил $17 млрд 691 млн 469,14 тыс. (рост на 17,7% по сравнению с январем-июлем 2020г - ИФ). При этом экспорт за отчетный период составил $11 млрд 393 млн 519,79 тыс. (рост на 24,8%), импорт - $6 млрд 297 млн 949,35 тыс. (рост на 6,7%).

В структуре экспорта основной объем пришелся на продукцию нефтегазового сектора (88,1%).

В структуре импорта на продовольственную продукцию пришлось 16,02%, табак и табачную продукцию - 0,9%, фармацевтическую продукцию - 4,76%, удобрения - 0,53%, пластмассы и изделия из них - 3,18%, древесину и продукцию из нее - 2,73%, одежду и аксессуары для одежды – 2,02%, черные металлы и изделия из них - 6,99%, машины, механизмы, электрические аппараты, оборудование и запчасти к ним – 24,84%, транспортные средства и запчасти – 11,23%, мебель - 0,83%, прочее - 25,97%.

Во внешнеторговых операциях было задействовано 7,29 тыс. государственных и частных предприятий, 32,226 тыс. физических лиц.

В отчетный период Азербайджан осуществлял торговые операции со 175 странами.

Основные операции при экспорте Азербайджан проводил с Италией (38,24% от общего экспорта), Турцией (13,51%), Испанией (4,52%), Хорватией (4,37%), Россией (4,27%), Израилем (4,04%), Грузией (3,75%), Индией (3,1%), Тунисом (2,9%), Португалией (2,7%) и Великобританией (2%).

Основные операции при импорте Азербайджан проводил с Россией (16,88%), Турцией (15,28%), Китаем (13,26%), Германией (6,16%), США (4,16%), Италией (4,15%), Украиной (4,07%), Ираном (3,38%), Великобританией (2,61%) и Японией (2,16%).

Х.Насирзаде