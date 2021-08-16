В наводнениях на черноморском побережье Турции погибли не менее 70 человек

Не менее 70 человек стали жертвами наводнений на черноморском побережье Турции на прошлой неделе, сообщает в понедельник турецкая газета "Сабах" со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям.
По данным ведомства, 60 человек погибли в провинции Кастамону, девять - в Синопе и один - в провинции Бартын, которые значительно пострадали от наводнений, обрушившихся на регион со среды прошлой недели.
Министр по делам окружающей среды Турции Мурат Курум в свою очередь сообщил, что в этих трех провинциях серьезно повреждены 454 дома. Власти обещают построить новое жилье в течение следующего года.
В провинции Бартын наводнениями смыто 13 мостов.
Наводнения обрушились на черноморское побережье Турции вслед за мощными природными пожарами, которые ранее летом охватили значительные территории на средиземноморском побережье страны.
Опасности для жизни азербайджанских миротворцев в Афганистане нет - Минобороны
Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили совместную деятельность миротворцев в Афганистане
В Баку опровергли причастность азербайджанских военных к гибели армянского военнослужащего на границе
ЕБРР планирует предоставить $13,5 млн азербайджанскому банку на расширение кредитования МСП
Газ в Европе подскочил до $585/тыс. куб
Президент Алиев утвердил положение о Карабахском региональном Главном управлении архитектуры и градостроительства
Президент Алиев подписал указ о создании временного реестра строений на освобожденных территориях
Президент Азербайджана выделил около 2 млн манатов на бурение артезианских скважин в 4 районах
Боррель созывает внеочередной совет глав МИД ЕС по Афганистану
Генсек ОДКБ сообщил о непосредственной подготовке к учениям вблизи таджикско-афганской границы
ОДКБ окажет Таджикистану необходимую помощь, если возникнут угрозы безопасности на фоне событий в Афганистане - генсек
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Банк Республика запускает выгодную кампанию «Такого кэшбэка еще не было!»
Nar станет партнером Профессионального Футбольного Клуба «Зиря»
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог