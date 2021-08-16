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Происшествия 16.08.2021 14:37

В наводнениях на черноморском побережье Турции погибли не менее 70 человек

Не менее 70 человек стали жертвами наводнений на черноморском побережье Турции на прошлой неделе, сообщает в понедельник турецкая газета "Сабах" со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, 60 человек погибли в провинции Кастамону, девять - в Синопе и один - в провинции Бартын, которые значительно пострадали от наводнений, обрушившихся на регион со среды прошлой недели.

Министр по делам окружающей среды Турции Мурат Курум в свою очередь сообщил, что в этих трех провинциях серьезно повреждены 454 дома. Власти обещают построить новое жилье в течение следующего года.

В провинции Бартын наводнениями смыто 13 мостов.

Наводнения обрушились на черноморское побережье Турции вслед за мощными природными пожарами, которые ранее летом охватили значительные территории на средиземноморском побережье страны.

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Тэги: ТУРЦИЯ, НАВОДНЕНИЯ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]