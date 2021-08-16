Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0046 RUR   0.0232 GBR   2.3556 TRY   0.1995

Цена на нефть

13.08 $/bbl   WTI 68.44 -0.65 Brent 70.59 -0.72

Погода в Баку

  ночь день

Регион 16.08.2021 16:00

ОДКБ окажет Таджикистану необходимую помощь, если возникнут угрозы безопасности на фоне событий в Афганистане - генсек

Генсек Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась обещает помочь Таджикистану силами ОДКБ в случае дальнейшего обострения обстановки в Афганистане.

"В случае обострения обстановки и угрозы безопасности Республике Таджикистан для оказания помощи союзнику будут приняты все необходимые коллективные меры, предусмотренные уставными документами", - заявил Зась, слова которого процитировали в пресс-службе ОДКБ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ОДКБ, ТАДЖИКИСТАН, АФГАНИСТАН


Похожие новости


ОДКБ поможет Таджикистану в случае резкого обострения ситуации на границе с Афганистаном Шойгу обсудит в Душанбе с коллегами по ОДКБ угрозы коалиционной безопасности Программа по укреплению таджикско-афганской границы проходит утверждение в странах ОДКБ - генсек Военные стран ОДКБ отрабатывают на учениях в Таджикистане противодействие атаке террористов из Афганистана Учения "Боевое братство-2017" носят сугубо оборонительный характер - ОДКБ Учения ОДКБ пройдут в ноябре в Таджикистане - Шойгу

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]