ОДКБ окажет Таджикистану необходимую помощь, если возникнут угрозы безопасности на фоне событий в Афганистане - генсек

Генсек Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась обещает помочь Таджикистану силами ОДКБ в случае дальнейшего обострения обстановки в Афганистане.

"В случае обострения обстановки и угрозы безопасности Республике Таджикистан для оказания помощи союзнику будут приняты все необходимые коллективные меры, предусмотренные уставными документами", - заявил Зась, слова которого процитировали в пресс-службе ОДКБ.