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Регион 16.08.2021 16:13

Генсек ОДКБ сообщил о непосредственной подготовке к учениям вблизи таджикско-афганской границы

ОДКБ активно готовит военные учения на границе Таджикистана и Афганистана, они пройдут в ближайшие месяцы, сообщил генсек организации Станислав Зась.

"Уже начата непосредственная подготовка к учениям Коллективных сил ОДКБ, которые в ближайшие месяцы пройдут вблизи таджикско-афганской границы", - говорится в заявлении Зася, распространенном пресс-службой ОДКБ в понедельник.

"Несомненно, что ситуация вокруг Афганистана будет одним из главных вопросов обсуждения в ходе предстоящей сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая состоится в середине сентября в столице Республики Таджикистан в городе Душанбе", - заявил также Зась.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, ОДКБ, ГРАНИЦА, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]