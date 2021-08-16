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Дальнее зарубежье 16.08.2021 16:27

Боррель созывает внеочередной совет глав МИД ЕС по Афганистану

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель объявил, что во вторник состоится экстренное совещание глав МИД стран ЕС по ситуации в Афганистане.

"В связи с последними событиями в Афганистане и после интенсивных контактов с партнерами в последние дни и часы я решил созвать внеочередную видеоконференцию министров иностранных дел ЕС в формате Совета по иностранным делам для первой оценки завтра днем", - написал Боррель в твиттере в понедельник.

"Афганистан находится на распутье. Безопасность и благополучие его граждан, а также международная безопасность под угрозой", - добавил глава дипломатии ЕС.

Ранее в понедельник Европейская внешнеполитическая служба распространила заявление ЕС и многих стран мира с призывом к силам, вовлеченным в ситуацию в Афганистане, гарантировать безопасный отъезд из страны иностранных граждан и желающих покинуть ее афганцев.

"Учитывая ухудшающуюся обстановку в сфере безопасности, мы поддерживаем и работаем над обеспечением безопасного и упорядоченного выезда иностранцев и афганцев, желающих покинуть страну, а также призываем все стороны (конфликта в Афганистане - ИФ) уважать и содействовать этому процессу", - отмечается в коммюнике.

Участники заявления также напомнили властям Афганистана об их ответственности за защиту людей и имущества и за скорейшее восстановление безопасности и порядка в стране.

В числе подписавших документ - Австралия, Австрия, Канада, Франция, ФРГ, Италия, Япония, Нидерланды, Катар, Южная Корея, Великобритания и десятки других стран.

В минувшее воскресенье отряды талибов заняли Кабул, президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны.

Силы "Талибана", вошедшие в афганскую столицу и занявшие президентскую резиденцию, заявили, что освободили Афганистан и считают войну, которую они вели, завершенной.

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Тэги: ЕС, АФГАНИСТАН, СОВЕТ


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