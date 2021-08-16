Цены на нефть снижаются третьи торги подряд

Цены на нефть ускорили снижение в ходе торгов в понедельник, опускаясь третий день подряд.
Давление на рынок оказывают сигналы о том, что распространение нового штамма COVID-19 "дельта" начало негативно сказываться на китайской экономике.
Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:08 составляет $69,58 за баррель, что на $1,01 (1,43%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $67,36 за баррель, что на $1,08 (1,58%) ниже итогового значения предыдущей сессии.
Число новых случаев заражения коронавирусом находится на близких к рекордным уровнях в таких странах как Таиланд, Вьетнам и Филиппины.
Данные из Китая указали на замедление темпов роста промпроизводства и розничных продаж в стране в июле в связи с новой волной ограничительных мер, введенных в ряде регионов страны из-за распространения COVID-19.
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