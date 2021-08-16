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Дальнее зарубежье 16.08.2021 18:20

США не имело смысла оставаться в Афганистане - советник Байдена

Афганские вооруженные силы оказались недееспособны, и дальнейшее пребывание США в Афганистане эту ситуацию не исправило бы, заявил в понедельник телеканалу NBC советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Что мы узнали за последние две недели: если бы мы оставались еще год, или два, или пять, или 10, никакие тренировки, экипировка, деньги или жизни, принесенные в жертву США, не поставили бы афганскую армию в позицию, когда она уберегла бы страну своими силами", - сказал он.

По его мнению, худшим вариантом событий для США была бы отправка в Афганистан новых тысяч солдат, участие в гражданской войне в то время, как афганская армия не была готова к борьбе.

"Перед президентом стоял плохой выбор, и президент выбрал - вернуть войска домой, вывести нас из этой гражданской войны, вывезти наших дипломатов из посольства и, наконец, призвать афганцев сражаться за себя самих", - отметил он.

Салливан подчеркнул, что Байден выбрал лучший из возможных вариантов и будет на этом настаивать.

Также он подтвердил, что США вывезли всех дипломатов и гражданский персонал с территории посольства в Кабуле и переправили в международной аэропорт: сейчас, по словам Салливана, там остается лишь небольшое число американских гражданских лиц.

Силы движения "Талибан", вошедшие в воскресенье в Кабул и занявшие президентскую резиденцию, заявили, что освободили Афганистан и считают войну, которую они вели, завершенной.

Между тем, США и другие западные страны ведут эвакуацию сограждан из Афганистана.

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Тэги: США, АФГАНИСТАН, ВОЙСКА, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]