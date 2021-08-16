США не имело смысла оставаться в Афганистане - советник Байдена

Афганские вооруженные силы оказались недееспособны, и дальнейшее пребывание США в Афганистане эту ситуацию не исправило бы, заявил в понедельник телеканалу NBC советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Что мы узнали за последние две недели: если бы мы оставались еще год, или два, или пять, или 10, никакие тренировки, экипировка, деньги или жизни, принесенные в жертву США, не поставили бы афганскую армию в позицию, когда она уберегла бы страну своими силами", - сказал он.

По его мнению, худшим вариантом событий для США была бы отправка в Афганистан новых тысяч солдат, участие в гражданской войне в то время, как афганская армия не была готова к борьбе.

"Перед президентом стоял плохой выбор, и президент выбрал - вернуть войска домой, вывести нас из этой гражданской войны, вывезти наших дипломатов из посольства и, наконец, призвать афганцев сражаться за себя самих", - отметил он.

Салливан подчеркнул, что Байден выбрал лучший из возможных вариантов и будет на этом настаивать.

Также он подтвердил, что США вывезли всех дипломатов и гражданский персонал с территории посольства в Кабуле и переправили в международной аэропорт: сейчас, по словам Салливана, там остается лишь небольшое число американских гражданских лиц.

Силы движения "Талибан", вошедшие в воскресенье в Кабул и занявшие президентскую резиденцию, заявили, что освободили Афганистан и считают войну, которую они вели, завершенной.

Между тем, США и другие западные страны ведут эвакуацию сограждан из Афганистана.