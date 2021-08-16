ЕБРР планирует предоставить $13,5 млн азербайджанскому банку на расширение кредитования МСП

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) утвердил предоставление азербайджанскому ОАО «Bank Respublika» кредитных ресурсов на общую сумму $13,5 млн (11,36 млн евро).
В сообщении на сайте ЕБРР отмечается, что кредитные средства предполагается выделить в рамках двух проектов.
Первый проект предусматривает выделение кредита в азербайджанских манатах на сумму эквивалентную $9,5 млн (7,96 млн евро). Кредитные средства планируется использовать на финансирование микро-, малого и среднего бизнеса в Азербайджане в секторе АПК.
Второй проект предусматривает предоставление Bank Respublika кредита в азербайджанских манатах на сумму эквивалентную $4 млн (3,4 млн евро). Данные средства планируется направить на расширение портфеля азербайджанского банка в сфере кредитования микро-, малого и среднего бизнеса в Азербайджане, диверсификации структуры фондирования банка.
Bank Respublika создан в 1992 году и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана. В числе акционеров банка представлены крупнейшие финансовые институты Германии Инвестиционная Корпорация DEG, член банковской группы KfW, и SIDT, член финансовой группы Sparkassen-Finanzgruppe.
Азербайджан является членом ЕБРР с 1992 года. За период сотрудничества банк утвердил выделение Азербайджану кредитов почти на 3,5 млрд евро для реализации 177 проектов. В настоящее время активный портфель банка по Азербайджану включает 36 проектов, на которые было выделено 1,124 млрд евро.
А.Азизов
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