В Азербайджане спад случаев COVID-19, за сутки скончались 17 человек

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 1 тыс. 851 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 369,853 тыс., сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 2 тыс. 993 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 17 человек. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 5 тыс. 170.

От COVID-19 вылечились 339,327 тыс. человек (+402 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 25 тыс. 356 человек.

За сутки медики провели 9 тыс. 695 тестов на коронавирус против 15 тыс. 376 накануне.

Всего в стране с начала пандемии сделано 4 млн 220,135 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде