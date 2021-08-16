Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0046 RUR   0.0232 GBR   2.3556 TRY   0.1995

Цена на нефть

13.08 $/bbl   WTI 68.44 -0.65 Brent 70.59 -0.72

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 16.08.2021 16:42

В Азербайджане спад случаев COVID-19, за сутки скончались 17 человек

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 1 тыс. 851 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 369,853 тыс., сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 2 тыс. 993 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 17 человек. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 5 тыс. 170.

От COVID-19 вылечились 339,327 тыс. человек (+402 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 25 тыс. 356 человек.

За сутки медики провели 9 тыс. 695 тестов на коронавирус против 15 тыс. 376 накануне.

Всего в стране с начала пандемии сделано 4 млн 220,135 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, СТАТИСТИКА


Похожие новости


В Азербайджане число новых случаев COVID-19 превысило 1,2 тыс., 8 человек скончались В Азербайджане число новых случаев COVID-19 превысило 1 тыс. человек В Азербайджане суточный рост новых случаев COVID-19, скончались 3 человека В Азербайджане суточный спад новых случаев COVID-19, скончались 5 человек В Азербайджане резкий суточный прирост новых случаев COVID-19, скончались 3 человека В Азербайджане суточный прирост новых случаев COVID-19, скончались 2 человека

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]