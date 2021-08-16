В Азербайджане спад случаев COVID-19, за сутки скончались 17 человек

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 1 тыс. 851 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 369,853 тыс., сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 2 тыс. 993 случаях заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались 17 человек. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 5 тыс. 170.
От COVID-19 вылечились 339,327 тыс. человек (+402 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 25 тыс. 356 человек.
За сутки медики провели 9 тыс. 695 тестов на коронавирус против 15 тыс. 376 накануне.
Всего в стране с начала пандемии сделано 4 млн 220,135 тыс. тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
Опасности для жизни азербайджанских миротворцев в Афганистане нет - Минобороны
Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили совместную деятельность миротворцев в Афганистане
В Баку опровергли причастность азербайджанских военных к гибели армянского военнослужащего на границе
Росприроднадзор готовится к масштабным проверкам терминалов перевалки нефтепродуктов, составляет график
РФ за две недели августа снизила среднесуточную добычу нефти с конденсатом на 0,5% к июлю
КазТрансГаз в I полугодии увеличил чистую прибыль по МСФО в 1,7 раза
Президент Алиев утвердил положение о Карабахском региональном Главном управлении архитектуры и градостроительства
Президент Алиев подписал указ о создании временного реестра строений на освобожденных территориях
Президент Азербайджана выделил около 2 млн манатов на бурение артезианских скважин в 4 районах
Афганский спецназ расформирован, личный состав уволен
США не имело смысла оставаться в Афганистане - советник Байдена
Разбившийся в Узбекистане самолет ВВС Афганистана был сбит системой ПВО при попытке нарушения границы
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Банк Республика запускает выгодную кампанию «Такого кэшбэка еще не было!»
Nar станет партнером Профессионального Футбольного Клуба «Зиря»
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог