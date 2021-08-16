Азербайджан в январе-июле экспортировал нефтепродуктов почти на $0,4 млрд

Декларированный экспорт нефтепродуктов (номенклатурный код 2710) из Азербайджана в январе-июле 2021 года составил 861 тыс. 656,48 тонн, что на 22,1% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

"В январе-июле декларированный экспорт нефтепродуктов из Азербайджана составил на сумму $393 млн 743,8 тыс. (рост в 2 раза). На экспорт нефтепродуктов в отчетный период пришлось 2,13% всего экспорта из Азербайджана", - отметили в ГТК.

Как сообщалось, в 2020 году декларированный экспорт нефтепродуктов из Азербайджана в 2020 году составил 1 млн 63 тыс. 868,13 тонн (рост на 8,6%) на $295 млн 114,95 тыс. (спад на 36,2%).

Н.Аббасова