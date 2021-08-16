Афганский спецназ расформирован, личный состав уволен

Корпус афганской национальной армии специального назначения объявлен расформированным, сообщила в понедельник пресс-служба элитного подразделения.

"До последнего момента спецназовцы не проявляли никакой халатности и делали все, что уважаемое руководство считало необходимым для спасения жизней и имущества афганского народа". - говорится в обращении.

В сообщении отмечается, что весь личный состав корпуса был уволен, а подразделение расформировано.