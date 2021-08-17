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Финансы 17.08.2021 00:55

Walmart ищет специалиста для разработки стратегии в сфере криптовалют

Американская Walmart Inc., крупнейшая в стране компания розничной торговли, планирует нанять специалиста для разработки стратегии в сфере использования криптовалют, стремясь предоставить покупателям возможность оплачивать ими товары по примеру Amazon.com Inc.

В вакансии, опубликованной на сайте Walmart, говорится, что ритейлер ищет старшего директора в штаб-квартиру компании в Бентонвилле, штат Арканзас, который будет "определять потребности покупателей и составлять на их основе требования к продукции", а также оценивать инвестиции, связанные с криптовалютами.

Amazon в прошлом месяце разместила вакансию для поиска эксперта по криптовалютам и блокчейну, подогрев интерес к данной сфере в розничном секторе.

Курс биткойна в определенный момент торгов повысился на 3% и превысил $47000.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: США, WALMART, КРИПТОВАЛЮТЫ, ВАКАНСИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]