Walmart ищет специалиста для разработки стратегии в сфере криптовалют

Американская Walmart Inc., крупнейшая в стране компания розничной торговли, планирует нанять специалиста для разработки стратегии в сфере использования криптовалют, стремясь предоставить покупателям возможность оплачивать ими товары по примеру Amazon.com Inc.

В вакансии, опубликованной на сайте Walmart, говорится, что ритейлер ищет старшего директора в штаб-квартиру компании в Бентонвилле, штат Арканзас, который будет "определять потребности покупателей и составлять на их основе требования к продукции", а также оценивать инвестиции, связанные с криптовалютами.

Amazon в прошлом месяце разместила вакансию для поиска эксперта по криптовалютам и блокчейну, подогрев интерес к данной сфере в розничном секторе.

Курс биткойна в определенный момент торгов повысился на 3% и превысил $47000.