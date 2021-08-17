Walmart ищет специалиста для разработки стратегии в сфере криптовалют

Американская Walmart Inc., крупнейшая в стране компания розничной торговли, планирует нанять специалиста для разработки стратегии в сфере использования криптовалют, стремясь предоставить покупателям возможность оплачивать ими товары по примеру Amazon.com Inc.
В вакансии, опубликованной на сайте Walmart, говорится, что ритейлер ищет старшего директора в штаб-квартиру компании в Бентонвилле, штат Арканзас, который будет "определять потребности покупателей и составлять на их основе требования к продукции", а также оценивать инвестиции, связанные с криптовалютами.
Amazon в прошлом месяце разместила вакансию для поиска эксперта по криптовалютам и блокчейну, подогрев интерес к данной сфере в розничном секторе.
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