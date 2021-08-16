Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0046 RUR   0.0232 GBR   2.3556 TRY   0.1995

Цена на нефть

13.08 $/bbl   WTI 68.44 -0.65 Brent 70.59 -0.72

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 16.08.2021 22:50

Асада пригласили на совещание лидеров региона, намеченное в Багдаде в конце августа

Власти Ирака пригласили президента Сирии Башара Асада на саммит лидеров стран региона, включая Саудовскую Аравию и Иран, в конце августа в Багдаде, сообщило в понедельник иранское агентство "Мехр" со ссылкой на арабские СМИ.

Во встрече в верхах, помимо Ирака, Сирии и Саудовской Аравии, планируется участие Ирана, Иордании, Кувейта, Турции, а также Египта и Франции, отмечает агентство.

По его данным, официальное приглашение от иракского правительства на саммит передал в Дамаске Асаду глава шиитского народного ополчения "Хашд аш-Шааби" Ирака и бывший советник премьер-министра этой страны по национальной безопасности Фалих аль-Файяд.

"Мехр" отмечает, что на протяжении ряда последних лет Ирак предпринимал посреднические усилия, чтобы ослабить напряженность в отношениях между Саудовской Аравией и Ираном. Теперь же Багдад выступил с инициативой собрать у себя руководство стран регионы, чтобы обсудить свои разногласия напрямую.

В начале января США внесли аль-Файяда в санкционный список.

По данным СМИ, американские власти заявили, что лидер "Хашд аш-Шааби" поддерживал связь с командующим спецподразделением "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касемом Сулеймани, который был убит годом ранее в Багдаде силами США.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАК, СОВЕЩАНИЕ, СИРИЯ, ПРИГЛАШЕНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]