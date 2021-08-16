Асада пригласили на совещание лидеров региона, намеченное в Багдаде в конце августа

Власти Ирака пригласили президента Сирии Башара Асада на саммит лидеров стран региона, включая Саудовскую Аравию и Иран, в конце августа в Багдаде, сообщило в понедельник иранское агентство "Мехр" со ссылкой на арабские СМИ.

Во встрече в верхах, помимо Ирака, Сирии и Саудовской Аравии, планируется участие Ирана, Иордании, Кувейта, Турции, а также Египта и Франции, отмечает агентство.

По его данным, официальное приглашение от иракского правительства на саммит передал в Дамаске Асаду глава шиитского народного ополчения "Хашд аш-Шааби" Ирака и бывший советник премьер-министра этой страны по национальной безопасности Фалих аль-Файяд.

"Мехр" отмечает, что на протяжении ряда последних лет Ирак предпринимал посреднические усилия, чтобы ослабить напряженность в отношениях между Саудовской Аравией и Ираном. Теперь же Багдад выступил с инициативой собрать у себя руководство стран регионы, чтобы обсудить свои разногласия напрямую.

В начале января США внесли аль-Файяда в санкционный список.

По данным СМИ, американские власти заявили, что лидер "Хашд аш-Шааби" поддерживал связь с командующим спецподразделением "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касемом Сулеймани, который был убит годом ранее в Багдаде силами США.