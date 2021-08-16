Движение "Талибан" соблюдало обязательства в отношении США по мирному соглашению, заключенному сторонами в Дохе в феврале 2020 года, и Вашингтон может доверять талибам, заявил телеканалу CNN пресс-секретарь офиса талибов в Катаре Сухаил Шахин.

"Им (США - ИФ) следует нам доверять... когда мы подписали соглашение с ними, с самого начала, мы не атаковали американские войска, ни один американский солдат не был убит благодаря нашим обещаниям и обязательствам", - сказал он.

Однако в свою очередь бывший бригадный генерал США и экс-помощник госсекретаря при президенте Джордже Буде-младшем Марк Киммитт заявил, что движение "Талибан" на самом деле не поменялось, но улучшили свои навыки в плане ведения медийной кампании. Он отметил, что талибы, по всей видимости, пока не будут мешать иностранным дипломатам и согражданам бежать из страны - это упростит им захват власти.

"Они просто мастера обмана. Они мастера пропаганды. Они мастера психологической войны. Так что не будем дурачить себя пропагандой. Через шесть месяцев они будут прежним "Талибаном" - до 2001 года", - цитирует Киммитта телеканал CNN.

США подписали соглашение с "Талибаном" при предыдущем президенте США Дональде Трампе - в Дохе 29 февраля 2020 года: США и НАТО обязались покинуть Афганистан к 1 мая 2021 года, а талибы давали в ответ ряд гарантий. Со стороны талибов речь шла о мирных переговорах с афганским правительством, прекращении нападений на США и их интересы в стране, отказе от поддержки террористических группировок.

После этого соглашения талибы активизировали наступательные операции в стране. В свою очередь новый президент США Джо Байден изменил конечный срок вывода войск на 11 сентября 2021 года, а позднее стало известно о новом сроке - 31 августа.

Накануне талибы вошли в Кабул и заняли президентскую резиденцию, а затем объявили, что освободили Афганистан и считают войну, которую они вели, завершенной.