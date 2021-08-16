Кандидат в канцлеры ФРГ Лашет назвал Афганистан крупнейшим поражением НАТО с момента основания организации

Кандидат в канцлеры ФРГ от Христианско-демократического союза ХДС Армин Лашет назвал захват талибами Афганистана поражением НАТО.

"Очевидно, что эта миссия международных сил не была успешной. Это крупнейшее поражение НАТО, которое организация пережила с момента основания. Это смена эпох, которая нас ждет", - сказал он журналистам в Берлине в понедельник.

Накануне талибы вошли в Кабул и заняли президентскую резиденцию, а затем объявили, что освободили Афганистан и считают войну, которую они вели, завершенной.

Этим летом бундесвер завершил участие в миссии НАТО Resolute Support в Афганистане после 20 лет присутствия в стране. 150 тысяч немецких солдат в разное время были задействованы в операциях на Гиндукуше. Погибли 59 военных, 35 из них были убиты в боях или в результате терактов.