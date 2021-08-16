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Дальнее зарубежье 16.08.2021 21:15

Кандидат в канцлеры ФРГ Лашет назвал Афганистан крупнейшим поражением НАТО с момента основания организации

Кандидат в канцлеры ФРГ от Христианско-демократического союза ХДС Армин Лашет назвал захват талибами Афганистана поражением НАТО.

"Очевидно, что эта миссия международных сил не была успешной. Это крупнейшее поражение НАТО, которое организация пережила с момента основания. Это смена эпох, которая нас ждет", - сказал он журналистам в Берлине в понедельник.

Накануне талибы вошли в Кабул и заняли президентскую резиденцию, а затем объявили, что освободили Афганистан и считают войну, которую они вели, завершенной.

Этим летом бундесвер завершил участие в миссии НАТО Resolute Support в Афганистане после 20 лет присутствия в стране. 150 тысяч немецких солдат в разное время были задействованы в операциях на Гиндукуше. Погибли 59 военных, 35 из них были убиты в боях или в результате терактов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, НАТО, АФГАНИСТАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]