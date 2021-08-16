Президент Эстонии призвала предоставить убежище афганцам, которые помогли миссии страны в республике

Президент Эстонии Керсти Кльюлайд (Kersti Kaljulaid) призвала поддержать афганцев, которые помогали миссии ее страны и предоставить им убежище в Эстонии.

"Важно сделать все, что в наших силах, чтобы люди, чья жизнь и безопасность находятся в опасности из-за сотрудничества с нами, нашли безопасное место. Если им удастся покинуть Афганистан, мы должны предоставить им убежище. В том числе и в Эстонии. Мы в долгу перед ними", - говорится в заявлении главы государства, распространенном в понедельник.

Она считает, что на протяжении 20 лет присутствия западных союзников "Афганистан стал лучше, чем за предшествовавший период".

"Мы видели прогресс - получили образование гораздо больше детей, и особенно девочек, одно поколение женщин смогло участвовать в гораздо большем объеме в общественной жизни, чем раньше. Доступ к медицинской помощи, общая ситуация со свободами и правами человека стали лучше", - сказала Кальюлайд.

"Однако быстрый успех талибов в захвате страны болезненно показывает, что мы жили в иллюзиях. Мы хотели верить, что афганские силы обороны, полиция и государственный аппарат, которых мы обучили, хотят отстоять свою страну и свободы, которых они достигли. Конечно, ожидалась неудача. Однако такое быстрое падение стало неожиданностью", - признала Кальюлайд.

Эстония, подчеркнула она, как непостоянный член Совета безопасности ООН обсуждает с союзниками по Европейскому союзу и НАТО ситуацию в Афганистане.