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Дальнее зарубежье 16.08.2021 20:45

Боевики ХАМАС поздравили талибов с захватом Афганистана

Боевики палестинской группировки ХАМАС, контролирующей сектор Газа, поздравили движение "Талибан" с быстрым захватом Афганистана, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

В распространенном в понедельник заявлении ХАМАС приветствует "конец американской оккупации на всей афганской земле". Боевики из сектора Газа высоко оценили роль "мужественного командования "Талибана" в этой победе, которая стала кульминацией долгой борьбы последние 20 лет".

Также ХАМАС пожелал народу Афганистана успехов в будущем и отметил, что "изгнание американских войск доказывает, что сопротивление народов, в первую очередь нашего борющегося палестинского народа, должно привести к победе".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЛИЖВОСТОК, АФГАНИСТАН, ХАМАС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]