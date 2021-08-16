Боевики ХАМАС поздравили талибов с захватом Афганистана

Боевики палестинской группировки ХАМАС, контролирующей сектор Газа, поздравили движение "Талибан" с быстрым захватом Афганистана, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

В распространенном в понедельник заявлении ХАМАС приветствует "конец американской оккупации на всей афганской земле". Боевики из сектора Газа высоко оценили роль "мужественного командования "Талибана" в этой победе, которая стала кульминацией долгой борьбы последние 20 лет".

Также ХАМАС пожелал народу Афганистана успехов в будущем и отметил, что "изгнание американских войск доказывает, что сопротивление народов, в первую очередь нашего борющегося палестинского народа, должно привести к победе".