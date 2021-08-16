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Регион 16.08.2021 21:50

Казахстанская армия усиливает бдительность на фоне обострения ситуации в Афганистане

В Вооруженных силах Казахстана на фоне обострения ситуации в Афганистане приняты меры по усилению бдительности: поставлена задача отслеживать обстановку в регионе, организовать круглосуточное дежурство сил и средств, сообщила пресс-служба Минобороны республики.

"В свете обострения ситуации в Исламской Республике Афганистан, в Вооруженных силах приняты меры по усилению бдительности. Прежде всего, это коснулось подразделений Сил специальных операций, фронтовой и военно-транспортной авиации, противовоздушной обороны", - говорится в сообщении, распространенном по итогам совещания в Минобороны.

В частности, министр обороны Нурлан Ермекбаев поставил задачи по отслеживанию и анализу обстановки в регионе, организации круглосуточного дежурства сил и средств. В целях обеспечения высокой бдительности отмечена необходимость равномерного распределения нагрузки по несению дежурства военнослужащими.

"Нужно постоянно оценивать возникающие риски и определять, что для нас наиболее актуально в настоящий момент, куда направлять основные усилия", - отметил министр.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: КАЗАХСТАН, АРМИЯ, АФГАНИСТАН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]