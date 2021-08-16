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Дальнее зарубежье 16.08.2021 19:30

Лидер ведущей партии Афганистана назвал позором побег Гани из Афганистана

Председатель одной из самых влиятельных партий Афганистана - "Джамияти Ислами" (Исламское общество) Салахуддин Раббани сравнил бегство Ашрафа Гани с бегством США из республики.

"Унизительный и позорный побег Гани поразительно похож на побег США из Афганистана", - написал политик в понедельник в твиттере.

"Ускользнуть глубокой ночью, предав нацию - это то, чему мы стали свидетелями в Баграме всего несколько недель назад. Было бы намного дешевле, если бы вы взяли его тоже", - отметил Раббани.

Талибы начали активные боевые действия в Афганистане с мая на фоне начавшегося вывода из страны войск США и их союзников. Силы "Талибана", вошедшие в воскресенье в афганскую столицу и занявшие президентскую резиденцию, заявили, что освободили Афганистан и считают войну, которую они вели, завершенной.

Сообщалось, что Гани бежал из страны. Он заявил, что покинул страну, чтобы не допустить кровопролития.

США покинули афганскую авиабазу Баграм в начале июля.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ПОЛИТИК, ГАНИ, РЕАКЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]