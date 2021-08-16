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Дальнее зарубежье 16.08.2021 20:30

США возобновили вылеты из аэропорта Кабула

США возобновили вылеты самолетов, которые эвакуируют людей после захвата Афганистана "Талибаном", из аэропорта Кабула, сообщает в понедельник CNN со ссылкой на источник в военных кругах США.

По последним данным, американским военным удалось удалить людей со взлетной площадки аэропорта. Ранее толпы людей, прибывших в аэропорт в надежде покинуть Афганистан, вышли на взлетно-посадочные полосы и блокировали вылеты американских самолетов.

Однако, согласно информации источника, не исключаются и периодические приостановки вылетов. Американские военные готовы к повторным операциям, в случае возвращения людей на взлетные полосы.

Ранее в социальных сетях появлялись видеозаписи, на которых можно было видеть массовое скопление афганцев на взлетной полосе, на фоне самолетов США.

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Тэги: АФГАНИСТАН, КАБУЛ, ВЫЛЕТЫ, ВОЗОБНОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]