США возобновили вылеты из аэропорта Кабула

США возобновили вылеты самолетов, которые эвакуируют людей после захвата Афганистана "Талибаном", из аэропорта Кабула, сообщает в понедельник CNN со ссылкой на источник в военных кругах США.

По последним данным, американским военным удалось удалить людей со взлетной площадки аэропорта. Ранее толпы людей, прибывших в аэропорт в надежде покинуть Афганистан, вышли на взлетно-посадочные полосы и блокировали вылеты американских самолетов.

Однако, согласно информации источника, не исключаются и периодические приостановки вылетов. Американские военные готовы к повторным операциям, в случае возвращения людей на взлетные полосы.

Ранее в социальных сетях появлялись видеозаписи, на которых можно было видеть массовое скопление афганцев на взлетной полосе, на фоне самолетов США.