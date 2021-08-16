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ТЭК 16.08.2021 19:32

Нефть дешевеет более чем на 2%, Brent - $69,08 за баррель

Цены на нефть теряют более 2% в ходе торгов в понедельник на фоне опасений о том, что распространение нового штамма COVID-19 "дельта" начало негативно сказываться на китайской экономике.

Котировки демонстрируют снижение третью сессию подряд.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:56 составляет $69,08 за баррель, что на $1,51 (2,14%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $66,80 за баррель, что на $1,64 (2,40%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

"Опасения по поводу распространения варианта коронавируса "дельта" в Китае и последствий для спроса на нефть продолжают оказывать давление на котировки", - пишут эксперты Commerzbank.

Число новых случаев заражения коронавирусом находится на близких к рекордным уровнях в таких странах как Таиланд, Вьетнам и Филиппины.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]