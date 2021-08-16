Нефть дешевеет более чем на 2%, Brent - $69,08 за баррель

Цены на нефть теряют более 2% в ходе торгов в понедельник на фоне опасений о том, что распространение нового штамма COVID-19 "дельта" начало негативно сказываться на китайской экономике.
Котировки демонстрируют снижение третью сессию подряд.
Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:56 составляет $69,08 за баррель, что на $1,51 (2,14%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $66,80 за баррель, что на $1,64 (2,40%) ниже итогового значения предыдущей сессии.
"Опасения по поводу распространения варианта коронавируса "дельта" в Китае и последствий для спроса на нефть продолжают оказывать давление на котировки", - пишут эксперты Commerzbank.
Число новых случаев заражения коронавирусом находится на близких к рекордным уровнях в таких странах как Таиланд, Вьетнам и Филиппины.
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