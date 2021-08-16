Американские военные договорились с талибами, что те не будут мешать процессу эвакуации из аэропорта Кабула

Глава Центрального командования США Фрэнк Маккензи провел очные переговоры с лидерами "Талибана" для согласования процесса эвакуации из Афганистана, сообщает в понедельник Associated Press со ссылкой на американский военный источник.

Встреча состоялась накануне в Дохе. В сообщении говорится, что генерал Маккензи согласовал с боевиками "механизм по предупреждению инцидентов", что на практике означает, что талибы не будут вмешиваться в процесс эвакуации из Кабула.

Аэропорт Кабула в настоящий момент охраняют американские военные, пока оттуда идет эвакуация иностранных граждан и некоторых афганцев. В настоящее время, согласно сообщениям СМИ, в аэропорту царит хаос. Туда прибывают толпы людей в надежде бежать из страны. Несколько часов назад вылеты были приостановлены, поскольку люди вышли на взлетное поле и заняли его, стремясь попасть в иностранные самолеты. Телеканалы по всему миру показывали кадры, на которых видны афганцы, бегущие за уже находящимся в движении американским военно-транспортным самолетом.

Ранее поступило сообщение, что американским военным удалось убрать людей со взлетно-посадочной полосы, и вылеты из аэропорта возобновляются.