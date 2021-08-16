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Дальнее зарубежье 16.08.2021 19:57

Американские военные договорились с талибами, что те не будут мешать процессу эвакуации из аэропорта Кабула

Глава Центрального командования США Фрэнк Маккензи провел очные переговоры с лидерами "Талибана" для согласования процесса эвакуации из Афганистана, сообщает в понедельник Associated Press со ссылкой на американский военный источник.

Встреча состоялась накануне в Дохе. В сообщении говорится, что генерал Маккензи согласовал с боевиками "механизм по предупреждению инцидентов", что на практике означает, что талибы не будут вмешиваться в процесс эвакуации из Кабула.

Аэропорт Кабула в настоящий момент охраняют американские военные, пока оттуда идет эвакуация иностранных граждан и некоторых афганцев. В настоящее время, согласно сообщениям СМИ, в аэропорту царит хаос. Туда прибывают толпы людей в надежде бежать из страны. Несколько часов назад вылеты были приостановлены, поскольку люди вышли на взлетное поле и заняли его, стремясь попасть в иностранные самолеты. Телеканалы по всему миру показывали кадры, на которых видны афганцы, бегущие за уже находящимся в движении американским военно-транспортным самолетом.

Ранее поступило сообщение, что американским военным удалось убрать людей со взлетно-посадочной полосы, и вылеты из аэропорта возобновляются.

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Тэги: США, АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]