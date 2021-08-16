ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанских военных в Кяльбаджарском направлении - Минобороны Азербайджана

Вооруженные силы Армении вновь обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении Кяльбаджарского района.

"Обстрел велся с 18:45 до 20:30 с позиций ВС Армении в населенном пункте Заркянд Басаркечарского района по позициям азербайджанских военных в населенном пункте Йухары Айрым Кяльбаджарского района из стрелкового оружия различного калибра", сообщает Минобороны Азербайджана.

По данным ведомства, потерь среди личного состава азербайджанской армии нет.

"Оперативная обстановка контролируется подразделениями азербайджанской армии", - сообщает Минобороны.

Н.Аббасова