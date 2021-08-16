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Дальнее зарубежье 16.08.2021 20:32

Генпрокуратура Узбекистана расследует массовое проникновение афганских военных через границу страны

Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила о массированном незаконном проникновении на территорию страны представителей Вооруженных сил Афганистана.

По данным Генпрокуратуры, 14-15 августа воздушную границу Узбекистана незаконно пересекли 22 военных самолета и 24 вертолета Афганистана с 585 вооруженными военнослужащими этой страны. "Все воздушные суда были принудительно посажены в международном аэропорту города Термеза (юг страны, граничит с Афганистаном - ИФ)", - говорится в сообщении.

Наряду с этим три афганских военных самолета "Эмбрайер-314", запросившие разрешение на посадку в аэропорту "Хонабад", были предупреждены о посадке в аэропорту Термеза и были взяты под сопровождение двух самолетов ВВС Узбекистана "МиГ-29", говорится в сообщении.

Однако во время сопровождения "Эмбрайер-314" и "МиГ-29" столкнулись. В результате афганский самолет рухнул на территорию Шерабадского района Сурхандарьинской области. Пилоты катапультировались.

Кроме того, как сообщает Генпрокуратура, 158 граждан Афганистана и военнослужащих этой страны незаконно проникли на территорию Узбекистана по проходящей вдоль границы реке Амударья.

По всем данным фактам Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила уголовные дела и в настоящее время проводит следственные мероприятия.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, АФГАНИСТАН, ВОЕННЫЕ, ГРАНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]