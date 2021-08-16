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Карабах 16.08.2021 20:44

Президент Алиев посетил Кяльбаджарский и Лачынский районы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в понедельник посетили Кяльбаджарский и Лачынский районы, сообщает сайт главы государства.

"Президент Алиев заложил фундамент туннеля, который будет построен в Муровдаге на автодороге шоссе Тонгалы-Кяльбаджар и ознакомился с работой, проделанной на малой подстанции Кяльбаджарской ГЭС. Затем состоялась церемония открытия подстанции "Кяльбаджар" 110/35/10 кВ", - говорится в сообщении.

В ходе визита глава государства также заложил фундамент тоннеля, который будет построен на дороге Кельбаджар-Лачын, и фундамент международного аэропорта Лачын.

Затем президент Алиев поднял государственный флаг в Кельбаджаре.

"Алиев также ознакомился с условиями, созданными в войсковой части N в Кельбаджарском районе, посетил санаторий "Истису" и ознакомился с ходом строительства дороги Минкенд, соединяющей Кельбаджар с Лачынским районом", - говорится в информации.

Н.Аббасова

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Тэги: АЛИЕВ, КАРАБАХ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]