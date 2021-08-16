Президент Алиев посетил Кяльбаджарский и Лачынский районы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в понедельник посетили Кяльбаджарский и Лачынский районы, сообщает сайт главы государства.

"Президент Алиев заложил фундамент туннеля, который будет построен в Муровдаге на автодороге шоссе Тонгалы-Кяльбаджар и ознакомился с работой, проделанной на малой подстанции Кяльбаджарской ГЭС. Затем состоялась церемония открытия подстанции "Кяльбаджар" 110/35/10 кВ", - говорится в сообщении.

В ходе визита глава государства также заложил фундамент тоннеля, который будет построен на дороге Кельбаджар-Лачын, и фундамент международного аэропорта Лачын.

Затем президент Алиев поднял государственный флаг в Кельбаджаре.

"Алиев также ознакомился с условиями, созданными в войсковой части N в Кельбаджарском районе, посетил санаторий "Истису" и ознакомился с ходом строительства дороги Минкенд, соединяющей Кельбаджар с Лачынским районом", - говорится в информации.

Н.Аббасова