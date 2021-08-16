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Дальнее зарубежье 16.08.2021 23:50

Глава МИД ФРГ признал, что и в Германии, и в мире ошибались в оценке ситуации в Афганистане

Глава МИД ФРГ Хайко Маас признал, что Германия и мировое сообщество ошибочно оценивали ситуацию в Афганистане.

"Мы все - федеральное правительство, спецслужбы, международное сообщество - мы неверно оценили ситуацию. Скорость, с которой афганские силы безопасности отступили перед "Талибаном" (террористическая организация, запрещена в РФ - ИФ) и капитулировали - ни мы, ни наши партнеры, ни эксперты не предвидели", - сказал он журналистам в Берлине в понедельник.

По словам министра, сейчас главное - эвакуировать из Афганистана немецких граждан.

"Мы хотим как можно скорее вывезти из страны как можно больше людей, это будет делаться вместе с нашими международными партнерами", - сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРГ, МИД, АФГАНИСТАН, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]