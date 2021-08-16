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16.08.2021 21:25

Талибы обещают безопасность дипломатам и работникам благотворительных организаций

Представитель движения "Талибан" Сохаил Шахин заверил в понедельник, что дипломатам и работникам благотворительных организаций в Афганистане ничего не угрожает.

"Мы обещаем всем дипломатам, посольствам, консульствам и работникам благотворительных организаций, независимо от того, являются ли они международными или национальными, что они не только не столкнутся с проблемами со стороны Исламского эмирата Афганистан, но им еще и создадут безопасную среду", - написал Шахин на своей странице в твиттере.

В воскресенье многие страны начали массово эвакуировать своих граждан, в том числе сотрудников посольств и консульств, с территории Афганистана в связи с входом талибов в Кабул.

Ранее сообщалось, что талибы, контролирующие Афганистан, собираются провозгласить в Кабуле Исламский эмират Афганистан. Именно так страна называлась до того, как в результате военной операции США талибы лишились власти в 2001 году.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, ОБЕЩАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]