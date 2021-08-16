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Дальнее зарубежье 16.08.2021 21:40

Талибы изымают оружие у афганцев, обстановка в аэропорту Кабула напряженная

Ситуация в аэропорту Кабула остается напряженной, на взлетно-посадочных полосах по-прежнему видны толпы людей, сообщают западные и ближневосточные СМИ.

Согласно телеканалу CBS News, американские официальные лица оценивают ситуацию в аэропорту как "напряженную".

По словам представителя Пентагона, чьи слова приводит ВВС, "все полеты в аэропорту Кабула прекращены". Речь идет как о военных, так и гражданских самолетах.

Между тем, по информации телеканала Sky News, боевики движения "Талибан" в понедельник начали изымать оружие в Кабуле у местного населения.

Газета "Фигаро" отмечает, что поскольку оружие есть у очень многих афганцев, существует риск, что группы людей, недовольных приходом ко власти талибов, могут решить самостоятельно оказать им сопротивление.

В свою очередь телеканал "Аль-Джазира" передает, что Кабул "превратился в медленный город, в котором подавляющее большинство людей - мужчины, без полиции и дорожного контроля".

Телеканал сообщает, что на улицах города можно видеть бойцов "Талибана" с бело-черными флагами и оружием в руках, которые разъезжают на автомобилях.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АФГАНИСТАН, КРИЗИС, ОБСТАНОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]