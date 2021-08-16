Лавров и Блинкен обсудили по телефону ситуацию в Афганистане в условиях происходящей смены режима - МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора обсудили ситуацию в Афганистане.
"Стороны обсудили ситуацию в Афганистане после бегства из страны главы государства, распада действующих органов власти и де-факто происходящей смены режима", - говорится в сообщении МИД, размещенном на сайте ведомства.
Государственный секретарь сообщил о "предпринимаемых администрацией США действиях в контексте эвакуации сотрудников посольства США в Кабуле и решения неотложных гуманитарных задач, вытекающих из складывающегося положения дел".
"Главы внешнеполитических ведомств договорились продолжить консультации с участием представителей Китая, Пакистана, других заинтересованных стран и ООН с тем, чтобы способствовать созданию предпосылок для завязывания инклюзивного межафганского диалога в новых условиях", - информирует МИД России.
В сообщении сказано, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.
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