Украина в январе-июле закупила нефти у Азербайджана на $266,9 млн

Украина в январе-июле 2021 года сократила импорт нефти и нефтяного сырья (по коду ТНВЭД 2709) на 28,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 618,016 тыс. тонн.
По данным Государственной таможенной службы, за 7 месяцев импортировано сырья на $267,354 млн, что на 5,6% меньше, чем годом ранее, в том числе из Азербайджана - на $266,966 млн, Латвии - на $0,388 млн.
Украина за отчетный период экспортировала 89,963 тыс. тонн нефти в Румынию на $27,133 млн (в январе-июле прошлого года экспорт не осуществлялся).
Н.Аббасова
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