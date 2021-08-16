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ТЭК 16.08.2021 21:29

Украина в январе-июле закупила нефти у Азербайджана на $266,9 млн

Украина в январе-июле 2021 года сократила импорт нефти и нефтяного сырья (по коду ТНВЭД 2709) на 28,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 618,016 тыс. тонн.

По данным Государственной таможенной службы, за 7 месяцев импортировано сырья на $267,354 млн, что на 5,6% меньше, чем годом ранее, в том числе из Азербайджана - на $266,966 млн, Латвии - на $0,388 млн.

Украина за отчетный период экспортировала 89,963 тыс. тонн нефти в Румынию на $27,133 млн (в январе-июле прошлого года экспорт не осуществлялся).

Н.Аббасова

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Тэги: УКРАИНА, НЕФТЬ, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]