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Дальнее зарубежье 16.08.2021 22:25

Гани сообщал о решении покинуть Афганистан лишь узкому кругу доверенных лиц

Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну лишь с узким кругом доверенных лиц, не предупредив об этом других политических лидеров страны, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

"Гани тихо покинул президентский дворец с узким кругом своих доверенных лиц и даже не сообщил другим политическим лидерам, которые в то время вели переговоры о мирной передаче власти "Талибану" (террористическая организация, запрещена в РФ - ИФ), о том, что он намеревается уехать", - передает агентство.

Куда именно улетел Гани, в настоящий момент неизвестно. В социальных сетях он написал, не указав свое местонахождение, что он уехал из страны, чтобы спасти жизни афганцев. "Если бы я остался, бесчисленное число моих сограждан могли бы умереть, а Кабул бы попал под угрозу разрушения, что привело бы к катастрофе шесть миллионов его жителей", - написал он.

Ранее председатель Высшего совета национального примирения Афганистана Абдулла Абдулла подтвердил, что Гани покинул страну. Сам Абдулла Абдулла, который также является высокопоставленным чиновником в Афганистане, прокомментировал отъезд Гани сдержанно, заявив, что "Бог ему судья".

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Тэги: АФГАНИСТАН, ГАНИ, ОТЪЕЗД, ПОДРОБНОСТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]