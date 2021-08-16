Гани сообщал о решении покинуть Афганистан лишь узкому кругу доверенных лиц

Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну лишь с узким кругом доверенных лиц, не предупредив об этом других политических лидеров страны, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

"Гани тихо покинул президентский дворец с узким кругом своих доверенных лиц и даже не сообщил другим политическим лидерам, которые в то время вели переговоры о мирной передаче власти "Талибану" (террористическая организация, запрещена в РФ - ИФ), о том, что он намеревается уехать", - передает агентство.

Куда именно улетел Гани, в настоящий момент неизвестно. В социальных сетях он написал, не указав свое местонахождение, что он уехал из страны, чтобы спасти жизни афганцев. "Если бы я остался, бесчисленное число моих сограждан могли бы умереть, а Кабул бы попал под угрозу разрушения, что привело бы к катастрофе шесть миллионов его жителей", - написал он.

Ранее председатель Высшего совета национального примирения Афганистана Абдулла Абдулла подтвердил, что Гани покинул страну. Сам Абдулла Абдулла, который также является высокопоставленным чиновником в Афганистане, прокомментировал отъезд Гани сдержанно, заявив, что "Бог ему судья".