В Баку опровергли причастность азербайджанских военных к гибели армянского военнослужащего на границе и о потерях ВС Азербайджана

Минобороны Азербайджана опровергло заявление армянской стороны о гибели армянского военного в результате обстрела со стороны частей азербайджанской армии в направлении Басаркечарского района.
"Распространенная армянской стороной информация о якобы гибели армянского военнослужащего в результате обстрела со стороны подразделений азербайджанской армии позиций ВС Армении в направлении населенного пункта Заркянд Басаркечарского района не соответствует действительности", - говорится в информации ведомства.
Минобороны Азербайджана подчеркивает, что напротив, позиции азербайджанской армии в различных направлениях в течение подвергались обстрелу со стороны ВС Армении.
"Ложью является и информация, распространенная армянской стороной о якобы потерях в рядах нашей армии", - сообщает Минобороны.
Н.Аббасова
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