Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0046 RUR   0.0232 GBR   2.3556 TRY   0.1995

Цена на нефть

13.08 $/bbl   WTI 68.44 -0.65 Brent 70.59 -0.72

Погода в Баку

  ночь день

Оборона 16.08.2021 21:59

В Баку опровергли причастность азербайджанских военных к гибели армянского военнослужащего на границе и о потерях ВС Азербайджана

Минобороны Азербайджана опровергло заявление армянской стороны о гибели армянского военного в результате обстрела со стороны частей азербайджанской армии в направлении Басаркечарского района.

"Распространенная армянской стороной информация о якобы гибели армянского военнослужащего в результате обстрела со стороны подразделений азербайджанской армии позиций ВС Армении в направлении населенного пункта Заркянд Басаркечарского района не соответствует действительности", - говорится в информации ведомства.

Минобороны Азербайджана подчеркивает, что напротив, позиции азербайджанской армии в различных направлениях в течение подвергались обстрелу со стороны ВС Армении.

"Ложью является и информация, распространенная армянской стороной о якобы потерях в рядах нашей армии", - сообщает Минобороны.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


Похожие новости


В Баку опровергли причастность азербайджанских военных к гибели армянского военнослужащего на границе Армянские ВС вновь обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении - Минобороны Азербайджана Армянские ВС вновь обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении Нахчывана и Гедабека Армения является ключевым союзником РФ на Южном Кавказе - Шойгу ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском направлении – Минобороны Азербайджана ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении - Минобороны Азербайджана

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]