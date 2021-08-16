СБ ООН призвал незамедлительно прекратить боевые действия в Афганистане и обеспечить доступ гуманитарной помощи

Члены Совета Безопасности ООН указали на необходимость незамедлительного прекращения боевых действий и насилия в Афганистане, говорится в заявлении, распространенном в понедельник.

"Члены Совета Безопасности ООН призывают к незамедлительному прекращению всех боевых действий и установлению нового правительства посредством инклюзивных переговоров", - отмечается в заявлении.

Кроме того, в нем подчеркивается важность прекращения насилия в Афганистане и "восстановление безопасности, гражданского и конституционного порядка".

В СБ ООН добавили, что новое правительство должно быть "единым, инклюзивным и представительным" и включать в состав женщин.

Согласно заявлению, члены Совбеза ООН также призвали усилить деятельность по оказанию гуманитарной помощи Афганистану и потребовали "от всех сторон (конфликта - ИФ) разрешить немедленный, безопасный и беспрепятственный доступ этой помощи".