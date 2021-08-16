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Дальнее зарубежье 16.08.2021 22:04

СБ ООН призвал незамедлительно прекратить боевые действия в Афганистане и обеспечить доступ гуманитарной помощи

Члены Совета Безопасности ООН указали на необходимость незамедлительного прекращения боевых действий и насилия в Афганистане, говорится в заявлении, распространенном в понедельник.

"Члены Совета Безопасности ООН призывают к незамедлительному прекращению всех боевых действий и установлению нового правительства посредством инклюзивных переговоров", - отмечается в заявлении.

Кроме того, в нем подчеркивается важность прекращения насилия в Афганистане и "восстановление безопасности, гражданского и конституционного порядка".

В СБ ООН добавили, что новое правительство должно быть "единым, инклюзивным и представительным" и включать в состав женщин.

Согласно заявлению, члены Совбеза ООН также призвали усилить деятельность по оказанию гуманитарной помощи Афганистану и потребовали "от всех сторон (конфликта - ИФ) разрешить немедленный, безопасный и беспрепятственный доступ этой помощи".

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Тэги: ООН, СОВБЕЗ, АФГАНИСТАН, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]