ВС Азербайджана не обстреливают невоенные объекты и гражданских лиц в Армении - Минобороны

Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны об обстрелах азербайджанской армией сел на территории Армении.
«Азербайджанские военные соблюдают международные гуманитарные правовые принципы и не обстреливают невоенные объекты и гражданских лиц", - говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.
Ранее уполномоченный по правам человека в Армении Арман Татоян сообщил, что якобы вооруженные силы Азербайджана обстреливают села Кут и Норабак Гегаркуникской области на востоке Армении.
Р.Ахмедов
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