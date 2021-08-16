ВС Азербайджана не обстреливают невоенные объекты и гражданских лиц в Армении - Минобороны

Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны об обстрелах азербайджанской армией сел на территории Армении.

«Азербайджанские военные соблюдают международные гуманитарные правовые принципы и не обстреливают невоенные объекты и гражданских лиц", - говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.

Ранее уполномоченный по правам человека в Армении Арман Татоян сообщил, что якобы вооруженные силы Азербайджана обстреливают села Кут и Норабак Гегаркуникской области на востоке Армении.

Р.Ахмедов