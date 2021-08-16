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Оборона 16.08.2021 23:00

ВС Азербайджана не обстреливают невоенные объекты и гражданских лиц в Армении - Минобороны

Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны об обстрелах азербайджанской армией сел на территории Армении.

«Азербайджанские военные соблюдают международные гуманитарные правовые принципы и не обстреливают невоенные объекты и гражданских лиц", - говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.

Ранее уполномоченный по правам человека в Армении Арман Татоян сообщил, что якобы вооруженные силы Азербайджана обстреливают села Кут и Норабак Гегаркуникской области на востоке Армении.

Р.Ахмедов

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]