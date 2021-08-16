Франция направляет в Афганистан два военных самолета и спецназ для помощи в эвакуации граждан - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил в понедельник о решении направить в Афганистан два военных самолета и силы спецназа.

"Я принял решение отправить два военных самолета и бойцов спецназа. Они будут на месте в ближайшие часы", - сказал Макрон в ходе выступления, которое транслировали французские телеканалы. Он не уточнил численность направленных в Афганистан военнослужащих.

Французский лидер отметил, что направляет самолеты и спецназ с тем, чтобы помочь в эвакуации, которая проводится при сотрудничестве с американскими силами в аэропорту Кабула.