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Дальнее зарубежье 16.08.2021 23:15

Франция направляет в Афганистан два военных самолета и спецназ для помощи в эвакуации граждан - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил в понедельник о решении направить в Афганистан два военных самолета и силы спецназа.

"Я принял решение отправить два военных самолета и бойцов спецназа. Они будут на месте в ближайшие часы", - сказал Макрон в ходе выступления, которое транслировали французские телеканалы. Он не уточнил численность направленных в Афганистан военнослужащих.

Французский лидер отметил, что направляет самолеты и спецназ с тем, чтобы помочь в эвакуации, которая проводится при сотрудничестве с американскими силами в аэропорту Кабула.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МАКРОН, АФГАНИСТАН, ЭВАКУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]