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Оборона 16.08.2021 23:33

Минобороны Азербайджана обвинило армянских военных в обстреле азербайджанских позиций на границе

Вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанских военных в различных направлениях границы – в направлении Нахчывана, Кяльбаджара и Гедабека,

заявляет министерство обороны Азербайджана.

«16 августа с 19:55 до 20:20 подразделения ВС Армении, дислоцированные в населенном пункте Араздейян Вединского района, обстреляли из снайперских винтовок, автоматов и пулеметов позиции азербайджанских военных, размещенные в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной республики», - говорится в сообщении ведомства.

Кроме этого, армянские военные до 21:20 вели обстрел из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов позиций азербайджанских военных в направлении Кяльбаджарского района.

Помимо этого, с 21:35 до 22:28 противник из стрелкового оружия вел обстрел позиций азербайджанской армии в Гедабекском районе.

«Потерь среди личного состава азербайджанской армии нет. Оперативная ситуация находится под контролем наших подразделений», - подчеркивает Минобороны Азербайджана.

Н.Аббасова

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Тэги: ПОЗИЦИИ, ОБСТРЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]