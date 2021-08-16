Минобороны Азербайджана обвинило армянских военных в обстреле азербайджанских позиций на границе

Вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанских военных в различных направлениях границы – в направлении Нахчывана, Кяльбаджара и Гедабека,

заявляет министерство обороны Азербайджана.

«16 августа с 19:55 до 20:20 подразделения ВС Армении, дислоцированные в населенном пункте Араздейян Вединского района, обстреляли из снайперских винтовок, автоматов и пулеметов позиции азербайджанских военных, размещенные в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной республики», - говорится в сообщении ведомства.

Кроме этого, армянские военные до 21:20 вели обстрел из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов позиций азербайджанских военных в направлении Кяльбаджарского района.

Помимо этого, с 21:35 до 22:28 противник из стрелкового оружия вел обстрел позиций азербайджанской армии в Гедабекском районе.

«Потерь среди личного состава азербайджанской армии нет. Оперативная ситуация находится под контролем наших подразделений», - подчеркивает Минобороны Азербайджана.

Н.Аббасова