Минобороны Азербайджана обвинило армянских военных в обстреле азербайджанских позиций на границе

Вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанских военных в различных направлениях границы – в направлении Нахчывана, Кяльбаджара и Гедабека,
заявляет министерство обороны Азербайджана.
«16 августа с 19:55 до 20:20 подразделения ВС Армении, дислоцированные в населенном пункте Араздейян Вединского района, обстреляли из снайперских винтовок, автоматов и пулеметов позиции азербайджанских военных, размещенные в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной республики», - говорится в сообщении ведомства.
Кроме этого, армянские военные до 21:20 вели обстрел из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов позиций азербайджанских военных в направлении Кяльбаджарского района.
Помимо этого, с 21:35 до 22:28 противник из стрелкового оружия вел обстрел позиций азербайджанской армии в Гедабекском районе.
«Потерь среди личного состава азербайджанской армии нет. Оперативная ситуация находится под контролем наших подразделений», - подчеркивает Минобороны Азербайджана.
Н.Аббасова
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