Байден не жалеет о решении вывести войска из Афганистана

Президент США Джо Байден в понедельник заявил, что не сожалеет в связи с решением вывести американский военный контингент из Афганистана.

"Я твердо стою на своем решении", - сказал американский лидер.

При этом, он отметил, что "падение Афганистана" произошло быстрее, чем ожидалось. Байден добавил, что дальнейшее пребывание американских военных в Афганистане не решило бы проблемы этой страны.