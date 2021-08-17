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Дальнее зарубежье 17.08.2021 00:26

Китай и Россия были бы рады, если бы США продолжили тратить миллиарды на Афганистан - Байден

Президент США Джо Байден заявил в понедельник, что Китай и Россия были бы рады, если бы Вашингтон продолжил тратить миллиарды долларов и другие ресурсы на Афганистан.

"Наши настоящие стратегические соперники - Россия и Китай - были бы очень рады, если бы США продолжили бы вкладывать миллиарды долларов и ресурсов на стабилизацию ситуации в Афганистане", - сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: США, КИТАЙ, РОССИЯ, АФГАНИСТАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]