Китай и Россия были бы рады, если бы США продолжили тратить миллиарды на Афганистан - Байден

Президент США Джо Байден заявил в понедельник, что Китай и Россия были бы рады, если бы Вашингтон продолжил тратить миллиарды долларов и другие ресурсы на Афганистан.

"Наши настоящие стратегические соперники - Россия и Китай - были бы очень рады, если бы США продолжили бы вкладывать миллиарды долларов и ресурсов на стабилизацию ситуации в Афганистане", - сказал он.