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Дальнее зарубежье 17.08.2021 00:31

Вашингтон дал афганским силам все нужное для борьбы против талибов, однако желания биться у этих сил не было - Байден

Президент США Джо Байден в понедельник заявил, что Вашингтон оказал всеобъемлющую поддержку афганским силам, чтобы они могли бороться против "Талибана".

"Мы дали им все, чтобы они определили свое будущее. Но мы не могли снабдить их желанием бороться за их будущее", - сказал Байден.

Он отметил, что американцы "не могут и не должны бороться и умирать в войне, если афганские силы не желают бороться сами за себя".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАЙДЕН, АФГАНИСТАН, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]