Вашингтон дал афганским силам все нужное для борьбы против талибов, однако желания биться у этих сил не было - Байден

Президент США Джо Байден в понедельник заявил, что Вашингтон оказал всеобъемлющую поддержку афганским силам, чтобы они могли бороться против "Талибана".
"Мы дали им все, чтобы они определили свое будущее. Но мы не могли снабдить их желанием бороться за их будущее", - сказал Байден.
Он отметил, что американцы "не могут и не должны бороться и умирать в войне, если афганские силы не желают бороться сами за себя".
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