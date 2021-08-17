Байден обещает мощный ответ, если талибы будут действовать против интересов США

Президент США Джо Байден заявил, что в случае, если боевики движения "Талибан" будут предпринимать действия, направленные против американских интересов, то Вашингтон даст мощный ответ.

"Мы дали ясно понять "Талибану", что если они атакуют наш персонал или нарушат нашу операцию, ответ США будет быстрым и мощным", - сказал Байден.

"Мы будем защищать наших людей со страшной силой, если это потребуется", - добавил он.

Талибы начали активные боевые действия в Афганистане с мая на фоне начавшегося вывода из страны войск США и их союзников. Силы "Талибана", вошедшие в воскресенье в афганскую столицу и занявшие президентскую резиденцию, заявили, что освободили Афганистан и считают войну, которую они вели, завершенной.

Сообщалось, что президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны.