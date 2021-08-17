Манат подешевел к евро, стабилен к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 17 августа сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 17 августа ЦБА установил на уровне 2,0006 манат/1EUR (16 августа - 2,0046 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 17 августа оставил на уровне 0,0232 маната/1RUB.
Б.Рустамбеков
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