Манат подешевел к евро, стабилен к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 17 августа сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 17 августа ЦБА установил на уровне 2,0006 манат/1EUR (16 августа - 2,0046 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 17 августа оставил на уровне 0,0232 маната/1RUB.

Б.Рустамбеков