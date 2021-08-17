Цены на нефть стабилизировались после трех дней снижения, Brent - $69,49 за баррель

Цены на нефть стабилизировались во вторник после падения в течение трех предыдущих сессий, за которые они потеряли около 3%.
Быстрое распространение нового штамма COVID-19 "дельта" спровоцировало новую волну опасений в отношении перспектив спроса на сырьё на мировом рынке.
Статданные из Китая, опубликованные в понедельник, показали, что экономика страны уже почувствовала на себе негативные последствия ограничительных мер, введенных для сдерживания "дельты". А в США потребление бензина сократилось по итогам третьей недели подряд, свидетельствуют данные Descartes Labs.
В Индии, однако, спрос на бензин в первой половине августа остался выше уровней того же периода докризисного 2019 года, сообщает агентство Bloomberg.
Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures во вторник составляет $69,49 за баррель, что на $0,02 (0,03%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $1,08 (1,5%) - до $69,51 за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $67,30 за баррель, что на $0,01 (0,01%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов опустилась на $1,15 (1,7%) - до $67,29 за баррель.
"Периодические коррекции на нефтяном рынке, вероятно, будут краткосрочными, и долгосрочный тренд остается повышательным, - отмечает аналитик JTD Energy Services Джон Дрисколл. - Мы видим сигналы восстановления экономики. Спрос будет повышаться, если только распространение "дельты" не приведет к новым масштабным локдаунам".
Эксперты Goldman Sachs полагают, что угроза распространения штамма "дельта" для нефтяного рынка является временной и придерживаются прогноза, в соответствии с которым цена Brent поднимется до $80 за баррель в следующем квартале из-за нехватки предложения на рынке.
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