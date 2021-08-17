Ташкент поддерживает создание в Афганистане правительства на широкой основе

МИД Узбекистана выступил за формирование в Афганистане правительства, в котором будут представлены основные политические силы страны.

"Поддерживаем заявления внутриафганских сил о готовности к формированию инклюзивного правительства ", - говорится в заявлении МИД Узбекистана, распространенном во вторник.

В нем выражается надежда на достижение всеобъемлющего мира в рамках межафганских переговоров в Дохе.

"Выражаем надежду, что транзит власти в стране будет осуществлен мирным путем на основе всеобщего консенсуса с учетом общепринятых норм международного права ", - говорится в сообщении.

МИД Узбекистана также выражает уверенность, что "развитие ситуации в этом направлении приведет к достижению национального согласия и создаст условия для становления сильного и дееспособного государства".

"Узбекская сторона твердо заявляет о своей приверженности поддержанию традиционно дружественных и добрососедских отношений с Афганистаном и принципам невмешательства во внутренние дела соседней страны", - говорится в заявлении МИД.